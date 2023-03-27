ВСУ обстреляли российское приграничное село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Графовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения», — пояснил он.

По его словам, в результате атаки противника оказались посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, а также повреждена хозяйственная постройка. Кроме того, в населенном пункте нарушено газоснабжение. На место прибыл глава района Андрей Миськов вместе с сотрудниками оперативных служб.

Ранее Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Тишанка в Волоконовском районе. Он отметил, что снаряд повредил частное домовладение — там оказались выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе также оказалось нарушено газоснабжение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.