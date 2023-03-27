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12:49, 27 марта 2023Россия

ВСУ обстреляли российское приграничное село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Графовка

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения», — пояснил он.

По его словам, в результате атаки противника оказались посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, а также повреждена хозяйственная постройка. Кроме того, в населенном пункте нарушено газоснабжение. На место прибыл глава района Андрей Миськов вместе с сотрудниками оперативных служб.

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Ранее Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Тишанка в Волоконовском районе. Он отметил, что снаряд повредил частное домовладение — там оказались выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе также оказалось нарушено газоснабжение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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