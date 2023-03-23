Российский приграничный регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Тишанка со стороны Украины

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил частное домовладение — там оказались выбиты окна, посечены фасад и забор.

«В селе нарушено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал российский губернатор.

Днем ранее, 22 марта, при обстреле села Борисовка Белгородской области погиб человек — сторож сельскохозяйственного предприятия, куда прилетела большая часть снарядов. Осколки снарядов ВСУ также повредили три частных домовладения, где оказались выбиты окна и посечены фасады.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.