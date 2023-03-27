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08:38, 27 марта 2023Из жизни

В Индии попугай стал свидетелем убийства и выдал преступника

India Today: мужчину приговорили к пожизненному сроку после показаний попугая

Фото: Lisa Simenz Vera / Unsplash

Суд в Индии приговорил двух мужчин к пожизненному заключению спустя девять лет после убийства на основании показаний попугая. Об этом пишет India Today.

Преступление было совершено в 2014 году в городе Агра. Тогда главный редактор местной газеты Виджай Шарма вместе с сыном и дочерью отправился на свадьбу в соседний город, его супруга осталась дома. По возвращении он увидел, что дом ограблен, а его жена и собака убиты. Живущий дома попугай стал отказываться от еды и питья, в связи с чем Виджай Шарма заподозрил, что птица могла стать свидетелем убийства.

В результате вдовец стал перечислять имена тех, кто, по его мнению, мог совершить преступление. Когда он произнес имя своего племянника Ашу, птица стала кричать и метаться в клетке. Подобную реакцию попугая наблюдала полиция, которая вскоре арестовала подозреваемого.

Племянник Виджая Шармы признался, что совершил убийство вместе со своим другом. Дочь убитой отметила, что Ашу часто бывал в их доме и знал, где в доме хранятся драгоценности и наличные деньги.

Ранее суд в Буэнос-Айресе, Аргентина, решил допросить попугая, который запомнил последние слова убитой жильцами хозяйки.

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Марина Совина
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