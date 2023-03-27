Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 27 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР объяснили переброску элитных частей ВСУ под Артемовск

Марочко: переброска элитных частей ВСУ под Артемовск свидетельствует о тяжелой ситуации

Фото: Libkos / AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает под Артемовск (украинское название — Бахмут) элитные части армии, чтобы использовать их как пехоту. Это свидетельствует о тяжелой ситуации войск республики на артемовском направлении, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР объяснили переброску элитных частей ВСУ под Артемовск
Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия
Россиянка подверглась домогательству в Индии и чудом осталась в живых
Под Петербургом мужчина решил выгулять собаку и нашел обглоданное тело
Стало известно о самоубийстве Героя России подполковника Лисицкого
Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова
Дело лидера группы «Ногу свело!» Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено
Назван способ для «Газпрома» получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках»
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
Робот-гусеница справился с прохождением в узких местах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.