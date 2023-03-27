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10:13, 27 марта 2023Бывший СССР

Командующий сухопутными войсками ВСУ побывал на артемовском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал на артемовском направлении

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский побывал на артемовском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

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Алевтина Запольская
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