Командующий сухопутными войсками ВСУ побывал на артемовском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал на артемовском направлении

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский побывал на артемовском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».