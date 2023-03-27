В Петербурге ребенок надышался парами из аккумулятора и попал в больницу

В Петербурге трехлетний мальчик надышался парами из аккумулятора и попал в больницу

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик надышался парами разлитой аккумуляторной жидкости и попал в больницу. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Киришской улице. Ребенка доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением в состоянии средней тяжести. Где в это время находились родители пострадавшего, не уточняется.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Калининском районе Петербурга двухлетняя девочка попала в больницу после игры с электрической розеткой: она засунула в нее шпильку и получила удар током.