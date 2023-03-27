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14:20, 27 марта 2023Путешествия

Таиланд выдал первые красные карточки туристам за нарушение порядка

На Пхукете выдали первые красные и желтые карточки шести туристам за нарушение порядка

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Иммиграционная служба Пхукета сообщила о первых красных и желтых карточках, которые в марте получили иностранные туристы за различные нарушения порядка. Об этом пишет The Phuket Express.

С 1 по 15 марта карточки получили шесть иностранцев: желтые выдали двум французам, украинцу и шведу, красные — гражданам Швеции и Франции. Отмечалось, что, как и в спорте, красные карточки означают «уход с площадки», то есть депортацию из страны и запрет на повторный въезд. Желтые позволяют остаться в королевстве до конца разрешенного срока, однако турист не сможет снова приехать в Таиланд.

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Иммиграционная служба Пхукета отметила, что всего в судебном процессе по уголовным делам сейчас находится 181 турист. Большинство из них составляют русские, французы, британцы, мьянманцы и камбоджийцы. Чаще всего путешественники попадаются на вождении в нетрезвом виде, нарушают сроки пребывания в стране, нелегально въезжают в королевство или работают без разрешения.

Ранее в марте тайский остров Пхукет запустил новую систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников: нарушителям порядка начали выдавать желтые или красные карточки в зависимости от степени тяжести проступка.

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Дарья Рыбак
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