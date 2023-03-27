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04:11, 27 марта 2023Ценности

Платье подруги невесты высмеяли в сети из-за сходства с ночной сорочкой

Шелковое розовое платье подруги невесты высмеяли в сети из-за сходства с ночной сорочкой

Фото: Arula

Платье подруги невесты высмеяли в сети из-за сходства с ночной сорочкой. Соответствующая публикация появилась на платформе Reddit.

Анонимная пользовательница сети, проживающая в США, разместила скриншот из каталога интернет-магазина модного бренда Altard State, на котором запечатлена полная модель в мини-платье розового цвета. На размещенном фото видно, что данное изделие выполнено из шелковой ткани. В описании к посту автор отметила, что собирается надеть его на свадьбу, которая состоится весной.

Комментаторы, в свою очередь, заявили, что платье совершенно не подходит для свадьбы. «Я не знаю, что за дресс-код будет на свадьбе, но это платье кажется слишком коротким», «Лучше быть немного переодетой, чем немного недоодетой», «Учитывая сочетание длины и материала платья, то это больше похоже на пижаму», — высказывались они.

В феврале стало известно, что невеста захотела нарядить плюс-сайз-гостей свадьбы в откровенные наряды и была обругана в сети. Анонимная пользовательница рассказала, что виновница торжества придумала дресс-код, согласно которому девушки должны были появиться на мероприятии в платьях с перекрестным верхом. По словам автора публикации, почти все подруги — обладательницы объемного бюста, на котором подобное декольте выглядело бы чересчур вульгарно.

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Мария Винар
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