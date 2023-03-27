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20:57, 27 марта 2023Силовые структуры

Российский подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему товарищу

Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в 12-летнего друга из пневматической винтовки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В селе Ивановка под Волгоградом 15-летний подросток случайно выстрелил в 12-летнего школьника из пневматической винтовки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным полиции, инцидент произошел 25 марта. Друзья пришли в гости к своему знакомому и во дворе его дома стали стрелять из винтовки Hatsan, принадлежащей хозяину.

В результате неосторожного обращения с оружием старший из приятелей случайно выстрелил другу в живот. Мальчика доставили в больницу Волгограда с пулевым ранением живота.

«По данному факту сотрудниками ПДН будет проведена проверка, приняты меры в соответствии с законодательством», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 13-летний подросток случайно выстрелил в грудь третьекласснику из травмата.

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Елизавета Новикова
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