Российский подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему товарищу

Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в 12-летнего друга из пневматической винтовки

В селе Ивановка под Волгоградом 15-летний подросток случайно выстрелил в 12-летнего школьника из пневматической винтовки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным полиции, инцидент произошел 25 марта. Друзья пришли в гости к своему знакомому и во дворе его дома стали стрелять из винтовки Hatsan, принадлежащей хозяину.

В результате неосторожного обращения с оружием старший из приятелей случайно выстрелил другу в живот. Мальчика доставили в больницу Волгограда с пулевым ранением живота.

«По данному факту сотрудниками ПДН будет проведена проверка, приняты меры в соответствии с законодательством», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 13-летний подросток случайно выстрелил в грудь третьекласснику из травмата.