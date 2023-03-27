69-я параллель
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12:34, 27 марта 202369-я параллель

Конюхов рассказал подробности рекордного полета на воздушном шаре

Конюхов рассказал о первом в истории полете на воздушном шаре в высоких северных широтах

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло совершили первый в истории полет на воздушном шаре с открытой корзиной в высоких северных широтах. Подробности рекордного полета рассказал сам путешественник в своем Telegram-канале.

Старт экспедиции произошел в Кировске Мурманской области. Аэростат прошел над Архангельской областью, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами, а также над Красноярским краем и достиг плато Путорана.

Затем воздухоплаватели приземлились на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, находящегося в Красноярском крае на 72-м градусе северной широты. Конюхов отметил, что впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваториями Баренцева и Карского морей.

«Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах», — пояснил он.

Кроме того, был совершен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом, так как он на всей своей дистанции проходил в диапазоне от 67-го до 72-го градуса северной широты.

Об установлении Конюховым и Меняйло рекорда на тепловом воздушном шаре стало известно 26 марта. Отмечается, что путешественники преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат 1994 года, который показал японский пилот Мичио Канда.

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Никита Абрамов
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