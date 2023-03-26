Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре

Конюхов и Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре в Красноярском крае

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло завершили рекордный полет на тепловом воздушном шаре, отправившись из Кировска Мурманской области и приземлившись в Хатанге Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.

Путешественники установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре: они преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат 1994 года, который показал японский пилот Мичио Канда.

«Таким образом, теперь оба мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре — принадлежат России», — отмечается в публикации.

24 марта Конюхов начал путешествие, взлетев на самом большом в истории России воздушном шаре. Экспедиция стартовала в Арктике — возле Кировска в Мурманской области. Позже он показал кадры полета, на которых видно покрытую льдом поверхность самого большого озера Мурманской области — Имандра.

21 марта сообщалось, что Конюхов вместе с Меняйло запланировали установить новый рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Они намеревались провести в воздухе без единой посадки более 60 часов. За это время они собирались преодолеть расстояние до трех тысяч километров и побить свой собственный мировой рекорд — 55 часов без посадки.