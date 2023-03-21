Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:09, 21 марта 2023Путешествия

Федор Конюхов запланировал новый рекорд

Путешественник Конюхов планирует установить новый рекорд по перелету на воздушном шаре

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российский путешественник Федор Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло запланировали установить новый рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время проходит проверка оборудования. Конюхов и Меняйло намерены пробыть в воздухе без единой посадки более 60 часов. За это время, как предполагается, они смогут преодолеть расстояние до трех тысяч километров. Таким образом, воздухоплаватели побьют собственный мировой рекорд — 55 часов без посадки.

Материалы по теме:
«Нужно думать о том, как высадиться на Марс» Федор Конюхов готовится к рекорду в Арктике. Почему ему не сидится дома?
«Нужно думать о том, как высадиться на Марс»Федор Конюхов готовится к рекорду в Арктике. Почему ему не сидится дома?
26 мая 2022
«Человечество идет по неправильному пути» Федору Конюхову 70 лет. Большое интервью главного путешественника России
«Человечество идет по неправильному пути»Федору Конюхову 70 лет. Большое интервью главного путешественника России
9 декабря 2021

Уточняется, что специально для этой экспедиции был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро». В России это самый большой шар за всю историю воздухоплавания. Если экспедиция завершится успехом, Конюхов и Меняйло установят рекорд по продолжительности, а также по дальности перелета на тепловом воздушном шаре.

Ранее путешественник Федор Конюхов раскрыл процесс подготовки к экспедициям. Он рассказал, что сначала рождается идея, затем подготавливается техзадание, а потом его команда ищет тех, кто может спроектировать или построить транспорт, на котором будет осуществляться подвиг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Федор Конюхов запланировал новый рекорд
Тренер Фьюри рассказал о подготовке боксера к бою с Усиком
Блогерша пришла на свадьбу в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети
Американцы испугались следящих за ними смартфонов
Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление
Убивший из ревности 17-летнюю россиянку мужчина пойдет под суд
Россия выступила против независимости Тайваня в любой форме
Путин оценил план Китая по урегулированию ситуации на Украине
Брошенная мужем из-за бороды женщина пошла к гуру и полюбила свою внешность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.