69-я параллель
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09:48, 24 марта 202369-я параллель

Полет Конюхова на самом большом в истории России воздушном шаре попал на видео

Федор Конюхов взлетел на самом большом в истории российского воздухоплавания шаре

Известный российский путешественник Федор Конюхов взлетел на самом большом в истории российского воздухоплавания шаре. Об этом сообщили представители Конюхова в его Telegram-канале.

Экспедиция Конюхова стартовала в Арктике — близ Кировска в Мурманской области. По сообщению команды путешественника, шар с Конюховым был поднят в воздух около пяти утра по московскому времени. Взлет попал на видео.

Так Конюхов приступил к установке нового рекорда — он намерен пробыть в воздухе без единой посадки более 60 часов. За это время, как предполагается, шар сможет преодолеть расстояние до трех тысяч километров. Конечной точкой путешествия станет Красноярский край.

Площадь оболочки специально созданного для полета Конюхова воздушного шара — 12 тысяч квадратных метров. Высота шара с корзиной — 36 метров, а вес на старте — 5 тонн.

Ранее сообщалось о планах провести первую в России зеленую экспедицию — она пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря.

Марк Леонов
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