Конюхов показал кадры полета на самом большом в истории России воздушном шаре

Путешественник Конюхов показал фото с полета на самом большом в России воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов показал первые кадры с полета на самом большом в России воздушном шаре. Фотографии опубликованы в его Telegram-канале.

На снимках видно покрытую льдом поверхность самого большого озера Мурманской области — Имандра, над которым пролетели участники экспедиции. Судя по скриншоту с трекера, сейчас пилоты огибают горный массив возле Апатит. «Курс аэростата с западного постепенно меняется на северный и в ближайшие часы перейдет на восточный — генеральный», — сообщается в посте.

Ранее появилось видео взлета самого большого в истории российского воздухоплавания шара с Конюховым на борту. Экспедиция стартовала в Арктике — возле Кировска в Мурманской области.

Как стало известно 21 марта, Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло запланировали установить новый рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Пилоты намерены пробыть в воздухе без единой посадки более 60 часов. За это время они должны преодолеть расстояние до трех тысяч километров. Таким образом, воздухоплаватели побьют собственный мировой рекорд — 55 часов без посадки.

Как сообщается в канале путешественника, изготовленный специально для этой экспедиции воздушный шар имеет объем оболочки в 12 тысяч кубических метров. Высота конструкции вместе с корзиной составляет 36 метров. На старте аэростат весил пять тонн.

16 января глава томского филиала Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная рассказала о планах провести первую в России «зеленую» экспедицию, которая пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря. По этому маршруту отправится российский путешественник Эльдар Мухарашев. В качестве транспортного средства он избрал тримаран — судно с тремя расположенными параллельно корпусами. Энергию для движения плавсредство будет черпать из возобновляемых источников — солнца и ветра.

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