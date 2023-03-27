Стилист оценил откровенные наряды российских звезд фразой «смотрится пошло»

Стилист Анвар Очилов оценил откровенный наряд певицы Седоковой фразой «смотрится пошло»

Стилист Анвар Очилов оценил откровенные наряды российских звезд фразой «смотрится пошло». Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

В первую очередь специалист проанализировал наряд блогерши Анастасии Ивлеевой, которая в этом году пришла на вечеринку в честь Дня святого Валентина в комплекте шелкового нижнего белья красного цвета. При этом к бюстгальтеру была пришита черная прозрачная ткань, оформленная кружевами. «Настя похожа на участницу вечеринки журнала "Плейбой" в начале нулевых — максимально ярко и вульгарно. По отдельности обе части ее наряда смотрелись бы нормально», — заявил Очилов.

Также эксперт обратил внимание на образ певицы Анны Седоковой, которая надела для фотосессии в Майами платье с черными вставками, прикрывающими интимные части тела. «Смотрится пошло, в том числе из-за грудных имплантов огромного размера», — отметил собеседник издания.

Вдобавок Очилов особенно выделил наряд бывшей солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной. Так, для съемки своего клипа на песню «Одиночка» артистка выбрала зеленую вязаную кофту, оформленную круглым вырезом посередине груди. Однако, по словам стилиста, данная вещь смотрится на ней неприлично и неэстетично.

Ранее Анвар Очилов раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенную одежду. Специалист рассказал, что многие знаменитости появляются на красных дорожках в оголяющих спину и плечи нарядах, чтобы привлечь внимание публики и подчеркнуть свою элегантность и женственность.