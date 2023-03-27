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13:14, 27 марта 2023Ценности

Стилист раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенные наряды

Стилист Анвар Очилов посоветовал россиянкам в образах оголять только одну часть тела

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Анвар Очилов раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Специалист рассказал, что многие знаменитости появляются на красных дорожках в оголяющих спину и плечи нарядах, чтобы привлечь внимание публики и подчеркнуть свою элегантность и женственность.

Однако Очилов посоветовал читательницам портала в своих образах обнажать только одну часть тела. «Если открываете максимально, к примеру, спину — то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину», — объяснил он.

Эксперт заявил, что среди откровенной одежды в моде прозрачные ткани, легкие, летящие платья, креативные вырезы, корсеты, а также крестообразный крой в зоне декольте. «Но, чтобы самовыражаться обнажаясь, нужно иметь чувство стиля, меры, вкус», — заключил собеседник издания.

Ранее российский стилист Александр Рогов перечислил три новых модных тренда в одежде. Специалист назвал в числе актуальных предметов гардероба изделия с принтом «горох», которые представлены такими брендами, как Balmain, Miu Miu и Valentino.

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Мария Винар
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