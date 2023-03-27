Стилист Рогов перечислил три новых модных тренда в одежде

Стилист Александр Рогов назвал большие банты и галстуки новыми модными трендами

Российский стилист Александр Рогов перечислил три новых модных тренда в одежде. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

Так, специалист назвал в числе актуальных предметов гардероба изделия с принтом «горох», которые

представлены такими брендами, как Balmain, Miu Miu и Valentino. В то же время популярными стали галстуки в качестве дополнения к женским образам и большие банты на нарядах. Данные вещи можно встретить в осенних коллекциях марок Balenciaga, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Dior и Valentino.

В качестве иллюстрации эксперт привел снимки манекенщиц с модных показов, которые в том числе сочетали длинные узкие галстуки с рубашками и брюками, а также носили объемные пиджаки и комбинезоны из струящейся ткани в горох.

Ранее в марте российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал главные тренды в одежде на весну 2023 года. Эксперт призвал избегать черных и серых изделий, заменив их на вещи ярких оттенков, например красные, розовые или желтые, а также отказаться от узких джинсов и спортивной обуви и одежды.