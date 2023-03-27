Песков обвинил спецслужбы в причастности к терактам на «Северных потоках»

Представитель Кремля Песков: спецслужбы причастны ко взрывам на «Северных потоках»

Государственные спецслужбы причастны к организации теракта на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Запад старается всячески «замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня», но Россия не позволит этому случиться.

Ранее сообщалось, что Россия призвала страны ООН, включая Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации в расследовании диверсии на «Северных потоках». Кроме того, Москва также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международную независимую комиссию для проведения полного и независимого международного расследования произошедшего.