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05:13, 27 марта 2023Из жизни

Учительница попала под суд за домогательства к трудному подростку

Педагог исправительного учреждения из Индии попала под суд за домогательства к подростку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Учительница из Индии, работавшая с трудными подростками, попала под суд за домогательства к 17-летнему заключенному. Об этом сообщает The Times of India.

45-летняя женщина, имя которой не сообщается, была отстранена от работы в исправительном учреждении города Бхиванди, штат Махараштра, в начале года из-за конфликта с коллегами. Тогда она обвинила начальника заведения и его помощника в сексуальных домогательствах. Однако проведенная Департаментом по делам женщин и детей проверка выявила, что индианка сама совершила преступление.

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Один из воспитанников учительницы рассказал, что она сексуально домогалась его. Также она якобы обещала оказать подростку сексуальные услуги, если он изобьет некоторых ее коллег. В итоге против педагога было заведено уголовное дело. При этом суперинтендант штата заявил, что жалобы всех сторон конфликта были приняты к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что в США бывшую учительницу технологий из штата Оклахома обвинили в сексуальных домогательствах и совращении малолетних при помощи электронных средств связи. Жертвами женщины стали по меньшей мере десять подростков.

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Никита Савин
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