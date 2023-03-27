Учительница попала под суд за домогательства к трудному подростку

Педагог исправительного учреждения из Индии попала под суд за домогательства к подростку

Учительница из Индии, работавшая с трудными подростками, попала под суд за домогательства к 17-летнему заключенному. Об этом сообщает The Times of India.

45-летняя женщина, имя которой не сообщается, была отстранена от работы в исправительном учреждении города Бхиванди, штат Махараштра, в начале года из-за конфликта с коллегами. Тогда она обвинила начальника заведения и его помощника в сексуальных домогательствах. Однако проведенная Департаментом по делам женщин и детей проверка выявила, что индианка сама совершила преступление.

Один из воспитанников учительницы рассказал, что она сексуально домогалась его. Также она якобы обещала оказать подростку сексуальные услуги, если он изобьет некоторых ее коллег. В итоге против педагога было заведено уголовное дело. При этом суперинтендант штата заявил, что жалобы всех сторон конфликта были приняты к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что в США бывшую учительницу технологий из штата Оклахома обвинили в сексуальных домогательствах и совращении малолетних при помощи электронных средств связи. Жертвами женщины стали по меньшей мере десять подростков.