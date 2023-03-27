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12:44, 27 марта 2023Мир

В Кремле прокомментировали информацию о подготовке визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что визит Путина в Турцию не готовится

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Информация о подготовке визита президента России Владимира Путина в Турцию не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

О подготовке тайного визита Путина в Анкару ранее писали турецкие СМИ. Во время него предполагалось обсуждение широкого ряда вопросов двусторонней повестки и посещение зоны, пострадавшей от землетрясения. Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана при этом не подтвердила данные о подготовке визита.

25 марта Эрдоган и Путин поговорили по телефону, в ходе разговора турецкий политик поблагодарил российского коллегу за «позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы». Кроме того, Эрдоган в очередной раз призвал к переговорам для прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также заявил, что Москва с Анкарой могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.

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Виктория Кондратьева
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