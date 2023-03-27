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10:44, 27 марта 2023Мир

В Анкаре не подтвердили вероятный визит Путина в Турцию

В администрации Эрдогана не подтвердили информацию о вероятном визите Путина в Турцию

Фото: Alexei Babushkin / Reuters

Администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не подтвердила информацию о вероятном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости

«У нас нет такой информации», — заявили представители пресс-службы администрации.

Ранее ряд турецких СМИ сообщал о подготовке тайного визита Путина в Анкару, на котором предполагалось обсуждение широкого ряда вопросов двусторонней повестки и посещение зоны, пострадавшей от землетрясения.

25 марта Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. В ходе разговора Эрдоган заявил о важности переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также заявил, что Москва с Анкарой могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.

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Виктория Кондратьева
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