Эрдоган поблагодарил Путина за продление Черноморской зерновой сделки

Эрдоган поблагодарил Путина за позитивное отношение к продлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. Об этом в субботу, 25 марта, журналистам сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет РИА Новости.

«В ходе переговоров президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Эрдоган заявил о важности переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также заявил, что Москва с Анкарой могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.

Ранее МИД России заявили, что дальнейшее продление зерновой сделки возможно только при прогрессе в реализации Меморандума Россия — ООН. Документ предполагает переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».