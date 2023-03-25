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15:02, 25 марта 2023Мир

Эрдоган поблагодарил Путина за продление Черноморской зерновой сделки

Эрдоган поблагодарил Путина за позитивное отношение к продлению зерновой сделки

Фото: Blair Gable / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. Об этом в субботу, 25 марта, журналистам сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет РИА Новости.

«В ходе переговоров президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Эрдоган заявил о важности переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также заявил, что Москва с Анкарой могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.

Ранее МИД России заявили, что дальнейшее продление зерновой сделки возможно только при прогрессе в реализации Меморандума Россия — ООН. Документ предполагает переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода «ТольяттиОдесса».

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Никита Абрамов
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