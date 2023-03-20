В МИД назвали условия для продления зерновой сделки

МИД: продление зерновой сделки возможно только при реализации Меморандума Россия — ООН

Дальнейшее продление зерновой сделки возможно только при прогрессе в реализации Меморандума Россия — ООН. Такое условие назвали в Министерстве иностранных дел России.

Документ предполагает переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

«Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия — ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено», — заявили в МИД.

О согласии Москвы продлить действие соглашения стало известно еще 13 марта. Об этом сообщал замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пожаловалась, что на данный момент только украинская часть зерновой сделки реализуется эффективно, а экспорт сельскохозяйственной продукции из России блокируется односторонними санкциями Запада.