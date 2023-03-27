В Госдуме обсудят возможные ограничения в использовании QR-кодов

Депутат Госдумы Выборный: в Госдуме разработают меры защиты от мошенничества с QR-кодами

В Госдуме проинформированы о ситуациях с мошенничеством с использованием QR-кодов, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий объяснил, что эксперты в сфере кибербезопасности уже разрабатывают меры по защите от таких преступлений, а законодателям предстоит создать нормативно-правовую базу для обеспечения безопасности данных граждан.

«С каждым годом правонарушения в этой сфере становятся все более изощренными, и это требует от правоприменения более высокой квалификации и соответствующих мер реагирования. Лучше, если мы будем создавать "правила игры", направленные на недопущение подобных нарушений. Законодательство на месте тоже не будет стоять», — рассказал парламентарий.

Эксперты об этом знают и уже над этим работают Анатолий Выборный зампред комитета Госдумы по безопасности

Комментируя «Ленте.ру» возможность запрета использования QR-кодов в общественных местах, Выборный заявил, что пока рано говорить о такой мере, однако, по его словам, QR-коды «точно потребуют соответствующих мер защиты».

«В ближайшее время в рамках обсуждений мы придем к единому мнению на счет того, каким образом мы отреагируем и будем создавать правила в ответ на те вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся или столкнемся в будущем. Думаю, что в ближайшее время необходимо ожидать создание правовых механизмов, направленных на предупреждение соответствующих правонарушений», — добавил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал об опасности QR-кодов в общественных местах. По его словам, мошенники подменяют QR-коды на кассах магазинов на вредоносные. Кроме того, опасные QR-коды могут встречаться на афишах и плакатах.