Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности при использовании QR-кодов

Киберэксперт Белов предупредил, что QR-коды на афишах могут вести на крадущие данные сайты

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мошенники могут подменять QR-коды на кассах магазинов на вредоносные, кроме того, опасные QR-коды могут встречаться на афишах и плакатах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Белов.

Специалист выделил три схемы злоумышленников с использованием QR-кодов. «Первая схема связана с кражей QR-кодов, созданных покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Затем коды используют на сторонних терминалах. Вторая схема включает подмену статических QR-кодов на кассах магазинов, где мошенники клеят свои коды поверх оригинальных или удаляют старые», — заявил Белов.

Помимо того, как предупредил киберэксперт, на афишах и плакатах могут быть размещены вредоносные QR-коды. По его словам, с их помощью злоумышленники перенаправляют россиян на сайты, где крадут их данные.

Материалы по теме:
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022

Белов порекомендовал по возможности использовать динамические QR-коды. При использовании статического QR-кода важно удостовериться, что он применяется только на терминалах продавца. «Избегайте создания QR-кодов в общественных местах. Используйте защищенные приложения для создания и сканирования QR-кодов. Избегайте сканирования QR-кодов из неизвестных источников», — добавил специалист.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи электронной почты у сотрудников компаний. Они предупредили, что злоумышленники при этом используют серверы программы для организации совместной работы SharePoint.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого
Песков обвинил спецслужбы в причастности к терактам на «Северных потоках»
В США обеспокоились из-за партнерства России и Китая
Концерты Валерия Меладзе в сибирских городах отменили
Рост концентрации вредных выбросов в России побил прошлогодний рекорд
Иностранный банк столкнулся с необычной сложностью при уходе из России
В ДНР усомнились в готовности ВСУ к контрнаступлению
Бородина сообщила о проблемах со здоровьем
В ЛНР рассказали о фиксации военных преступлений украинской армии
ВСУ обстреляли российское приграничное село
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.