Россиян предупредили об опасности при использовании QR-кодов

Киберэксперт Белов предупредил, что QR-коды на афишах могут вести на крадущие данные сайты

Мошенники могут подменять QR-коды на кассах магазинов на вредоносные, кроме того, опасные QR-коды могут встречаться на афишах и плакатах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Белов.

Специалист выделил три схемы злоумышленников с использованием QR-кодов. «Первая схема связана с кражей QR-кодов, созданных покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Затем коды используют на сторонних терминалах. Вторая схема включает подмену статических QR-кодов на кассах магазинов, где мошенники клеят свои коды поверх оригинальных или удаляют старые», — заявил Белов.

Помимо того, как предупредил киберэксперт, на афишах и плакатах могут быть размещены вредоносные QR-коды. По его словам, с их помощью злоумышленники перенаправляют россиян на сайты, где крадут их данные.

Белов порекомендовал по возможности использовать динамические QR-коды. При использовании статического QR-кода важно удостовериться, что он применяется только на терминалах продавца. «Избегайте создания QR-кодов в общественных местах. Используйте защищенные приложения для создания и сканирования QR-кодов. Избегайте сканирования QR-кодов из неизвестных источников», — добавил специалист.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи электронной почты у сотрудников компаний. Они предупредили, что злоумышленники при этом используют серверы программы для организации совместной работы SharePoint.