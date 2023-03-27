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12:23, 27 марта 2023Ценности

В сети появилось видео поцелуя Эмили Ратаковски и Гарри Стайлса

Daily Mail: очевидцы засняли поцелуй Эмили Ратаковски и Гарри Стайлса

Очевидцы засняли американскую модель Эмили Ратаковски и британского певца Гарри Стайлса во время поцелуя в Токио. Соответствующее видео приводит издание Daily Mail.

На кадрах, которые появились в сети, знаменитости запечатлены у машины серого цвета. На 31-летней манекенщице надеты розовая куртка и юбка с разрезом сзади. В свою очередь, 29-летний музыкант был одет в черные брюки, куртку, а также белую рубашку.

По словам анонимного источника портала The Sun, Ратаковски и Стайлс недавно познакомились друг с другом, но довольно быстро перешли в стадию отношений. «В этом году они провели некоторое время вместе вне поля зрения публики и просто наслаждаются обществом друг друга, когда могут», — отметил инсайдер.

В феврале Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде вместе с комиком Эриком Андре. Артист поделился с подписчиками серией фото, на которых знаменитости запечатлены без одежды. На размещенных кадрах голый Андре лежит на диване, держа в руках бокал вина. При этом он прикрыл интимные части тела эмодзи в виде сердца. Ратаковски, в свою очередь, предстала перед камерой своего телефона в одном бюстгальтере.

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Мария Винар
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