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05:41, 27 марта 2023Путешествия

Россиянка побывала в Турции и рассказала о схеме «развода» доверчивых туристов

Блогерша «Дзен» побывала в Стамбуле и раскрыла схему развода с щеткой для обуви

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российская блогерша побывала в Стамбуле и рассказала, как едва не повелась на самую распространенную схему «развода» в Турции. Историей она поделилась в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Путешественница раскрыла, что неприятный случай произошел в популярном туристическом районе Балат. Во время прогулки россиянка с мужем встретили «дедушку-одуванчика», который нес небольшую табуретку, сумку и крем для чистки обуви. По словам девушки, пожилой человек неожиданно и как бы случайно уронил щетку.

«Что сделает нормальный русский человек? Конечно же, окликнет дедушку и подаст ему щетку обратно. Так я и попыталась сделать. Я уже шла к щетке, когда муж резко одернул меня за руку и повел прочь», — призналась в собственной доверчивости блогерша.

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Россиянка объяснила, что в таких ситуациях турки обычно настойчиво начинают предлагают почистить обувь, а затем требовать деньги за услугу. При этом, если человек отказывается, появляется «команда поддержки» мошенника и начинает стыдить туриста за нежелание платить пожилому человеку.

«Мы с Ваней быстро покинули это место, свернув за угол. Конечно, хотелось достать телефон и снять ситуацию. Но, кто его знает, какая у того дедушки была "команда поддержки". Вдруг забрали бы у нас телефон», — посчитала девушка.

Ранее в марте эта же россиянка назвала «дико бесящие» особенности Стамбула. По ее словам, жители турецкого города очень много курят в общественных местах, из-за чего вся одежда постоянно пахнет сигаретами. Кроме того, туристку возмутило, что турки бросают мусор и бычки прямо себе под ноги, а также любят громко разговаривать по телефону посреди улицы.

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Дарья Рыбак
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