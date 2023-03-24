Россиянка побывала в Стамбуле и назвала «дико бесящие» особенности города

Блогерша «Дзен» побывала в Стамбуле и возмутилась курением в общественных местах

Российская тревел-блогерша побывала в Стамбуле и назвала плюсы и минусы турецкого города. Об этом она написала в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Путешественница призналась, что ее «дико бесит», что в Стамбуле очень много курят в общественных местах — на рынках, на остановках, в кафе и ресторанах. По ее словам, из-за этого одежда постоянно пахнет сигаретами. Кроме того, туристку возмутило, что турки бросают мусор и бычки прямо себе под ноги, а также любят громко разговаривать по телефону посреди улицы.

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«Пешеходы и водители напрочь игнорируют правила дорожного движения. Не ждите, что вас пропустят на пешеходном переходе, а люди будут ждать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Мопеды в Стамбуле — это вообще отдельная история», — пожаловалась на еще одну особенность Стамбула россиянка.

Среди положительных моментов блогерша отметила вежливость и улыбчивость турков. Девушку порадовало, что в Стамбуле при покупке сувениров и в кафе туристам дарят подарки, также жители города всегда помогают иностранцам с покупкой билетов и подсказывают дорогу. Помимо прочего, блогершу удивило, что магазины, достопримечательности, музеи и рестораны работают с раннего утра до поздней ночи.

«Для путешественника Стамбул — просто находка. При всей его современности и удобстве, здесь очень колоритно и необычно. Город сумел сохранить свою культурную самобытность и пронести ее через века. Эта поездка запомнится вам надолго», — заверила россиянка.

Ранее в марте сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом на майские праздники в Турции и Армении. Чаще всего туристы ищут билеты в Стамбул — перелет в одну сторону обойдется в среднем в 24 тысячи рублей.