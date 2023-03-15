Россияне массово устремятся на майские праздники в две страны

OneTwoTrip: повышенный интерес на майские праздники россияне проявили к Стамбулу и Еревану

Россияне массово заинтересовались отдыхом на майские праздники в двух странах — Турции и Армении. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Чаще всего соотечественники ищут билеты в Стамбул — туда хотят отправиться 11 процентов туристов. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону — 24 тысячи рублей. Следом идет Ереван с долей 10,8 процента и стоимостью перелета около 11 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Анталья, куда планируют устремиться шесть процентов россиян. Добраться до курорта можно за 16,5 тысячи рублей.

Также повышенный интерес путешественники проявили к Дубаю (доля направления — 5,5 процента), Ташкенту (4,5 процента), Баку (4,4 процента), Минску (3,5 процента), Тель-Авиву (3,3 процента), Тбилиси (3,2 процента) и Пхукету (2,1 процента).

Самым популярным российским направлением на майские праздники стал Сочи: им интересуются в 16,8 процента случаев, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 5,3 тысячи рублей. Вторую и третью строчки занимает Санкт-Петербург и Москва, куда хотели бы отправиться 15,1 и 11,9 процента путешественников соответственно. Далее следуют Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкала, Владикавказ, Екатеринбург и Волгоград.

Ранее стало известно, что около 55 процентов россиян назвали цену ключевым фактором при выборе авиабилетов на самолет. При этом для 11 процентов путешественников важны время вылета и прилета, а каждый десятый обращает внимание на наличие пересадок или их отсутствие.