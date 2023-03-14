Россияне назвали главный учитываемый ими фактор при покупке авиабилета

«Туту.ру»: 55 процентов россиян при выборе авиабилета в первую очередь учитывают его цену

Главным фактором, который россияне учитывают при покупке авиабилета, стала его цена. К такому выводу пришли аналитики «Туту.ру», с исследованием сервиса ознакомилось агентство РИА Новости.

Около 55 процентов путешественников назвали этот критерий ключевым при выборе проездного документа на самолет. Тем временем для 11 процентов респондентов важны время вылета и прилета, а каждый десятый обращает внимание на наличие пересадок или их отсутствие. Специалисты также сообщили, что 6 процентов опрошенных смотрят на то, какая авиакомпания выполняет полет, 5 процентов — какие требования предъявляются для перевозки домашних животных.

Условия провоза багажа или спортивного снаряжения играют важную роль для 4 процентов россиян. Примерно для такого же количества респондентов при выборе билета первостепенен аэропорт вылета или прилета. Тип самолета — определяющий фактор для 3 процентов опрошенных. Столько же в первую очередь смотрят на условия полета с детьми.

Ранее российских туристов предупредили о высоких ценах на авиабилеты в Анталью и Стамбул в мае. К примеру, улететь в турецкую Анталью из Москвы на вторые майские праздники (с 6 по 9 мая) путешественники смогут минимум за 45 тысяч рублей в обе стороны на человека. В стоимость не включен багаж, за него придется доплатить еще около 10 тысяч рублей.