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12:45, 27 марта 2023Россия

Кремль оценил реакцию Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии

Представитель Путина Песков: реакция Запада не повлияет на размещение ТЯО в Белоруссии

Фото: Globallookpress.com

Реакция Запада никак не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его оценку приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, к заявлениям главы государства ему нечего добавить.

«Реакция, безусловно, повлиять не может. [Владимир Путин] все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу», — сообщил Песков.

Ранее президент Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении ТЯО на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня.

Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Марк Леонов
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