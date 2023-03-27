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06:01, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Женщина оригинально отомстила ресторану за сорванный юбилей свекрови

Reddit: женщина написала 10 негативных отзывов ресторану за сорванный юбилей свекрови

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Diylion рассказала, как с помощью негативных отзывов оригинально отомстила ресторану за сорванный юбилей свекрови. В комментариях многие пользователи встали на ее сторону.

Женщина рассказала, что заранее забронировала место в новом дорогом ресторане на группу из 10 человек, чтобы отметить 60-летие свекрови и 64-летие свекра. В день праздника они прибыли на место за два часа. В ресторане не смогли принять компанию раньше, поэтому гости отдохнули там же в винодельне, пока ждали назначенное время.

Однако когда подошло время бронирования, хостес сообщила компании рассказчицы, что из-за дождя и из-за того, что забронированный ими стол был на улице, их не смогут обслужить. Diylion в ответ заявила, что их не предупреждали о том, что стол находится на улице. Она также попыталась решить ситуацию и уточнила, смогут ли рассадить их компанию между столами, но получила отказ. «Мне говорили, что ресторан ничего не может сделать и что это не их вина, поскольку они "не могут контролировать погоду"», — добавила рассказчица.

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Гостям пришлось уйти, место в другом ресторане найти не удалось. Diylion, по ее словам, пришлось самостоятельно приготовить ужин на компанию из 10 человек.

Позднее автор истории спросила у менеджера ресторана по электронной почте, как заведение могло бы компенсировать их негативный опыт. Она не получила ответ в течение недели, после чего создала десять учетных записей в сервисе Gmail и от каждого из гостей оставила этому ресторану по отрицательному отзыву с одной звездой. Отзывы призывали не бронировать столики в этом ресторане на большую компанию и подробно описывали произошедшее. В итоге ресторан потерял две звезды в рейтинге Google.

Через несколько дней после этого представитель ресторана связался с женщиной и предложил компенсацию в виде ужина для всей компании, если отзывы будут удалены. Однако рассказчица ответила отказом.

«Меня обычно ужасают люди, которые злоупотребляют системой отзывов ради своей мелкой мести, но все действительно звучит так, как будто вы предоставили им все возможности исправить свою ошибку, а они упорно отказывались», «Ненавижу, когда люди предлагают тебе что-то после того, как по ним ударили последствия их же собственных действий», — поддержали автора комментаторы.

Ранее другая пользовательница Redditрассказала, как узнала, что муж изменяет ей с коллегой, и нашла необычный способ отомстить им обоим. Она написала супругу коллеги и завела с ним роман.

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Оксана Петина
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