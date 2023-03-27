В сети высмеяли новую внешность Саевой со словами «где брови?»

Фанаты высмеяли в сети новый имидж российской блогерши Дины Саевой со словами «где брови?»

Подписчики высмеяли в сети новый имидж российской блогерши Дины Саевой со словами «где брови?». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует перед камерой в белой майке и с черной повязкой на голове. Ее образ дополняют серебряная серьга с крестом и макияж в стиле smoky eyes. На размещенных фото видно, что девушка осветлила половину своих бровей.

Фанаты не оценили внешность блогерши, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 101 тысячу лайков. «С бровями было лучше», «Все уже отходили с обесцвеченными бровями и забыли этот тренд. В это время Дина...», «Что за мода пошла? Где брови?», «Этого тебе не хватало», «Брови как будто в тоналке», — высказывались они.

Ранее Дина Саева подверглась критике со стороны поклонников за откровенный наряд на семейном фото. Тогда девушка организовала вечеринку в Москве. На празднике фотографы запечатлели знаменитость с матерью. Так, женщина выбрала для мероприятия закрытое платье и хиджаб черных тонов, а дочь — платье с высоким разрезом до талии.