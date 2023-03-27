В США неизвестный открыл стрельбу в школе

Reuters: в американском штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу в христианской школе

Неизвестный открыл стрельбу в христианской школе американского штата Теннесси, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство Reuters.

По сведениям агентства, неизвестный успел поразить нескольких человек, прежде чем полиция смогла его обезвредить. Отмечается, что в результате стрельбы по меньшей мере погибли трое детей и двое взрослых. Правоохранители не уточнили пол и возраст стрелка.

Ранее в Германии возле начальной школы произошла стрельба, два человека получили тяжелые ранения.

До этого в Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93.