В США неизвестный открыл стрельбу в школе
Reuters: в американском штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу в христианской школеСюжетСтрельба в США
Неизвестный открыл стрельбу в христианской школе американского штата Теннесси, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство Reuters.
По сведениям агентства, неизвестный успел поразить нескольких человек, прежде чем полиция смогла его обезвредить. Отмечается, что в результате стрельбы по меньшей мере погибли трое детей и двое взрослых. Правоохранители не уточнили пол и возраст стрелка.
Ранее в Германии возле начальной школы произошла стрельба, два человека получили тяжелые ранения.
До этого в Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93.