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19:52, 27 марта 2023Мир

В США неизвестный открыл стрельбу в школе

Reuters: в американском штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу в христианской школе
СюжетСтрельба в США

Фото: Metropolitan Nashville Police Department / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу в христианской школе американского штата Теннесси, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство Reuters.

По сведениям агентства, неизвестный успел поразить нескольких человек, прежде чем полиция смогла его обезвредить. Отмечается, что в результате стрельбы по меньшей мере погибли трое детей и двое взрослых. Правоохранители не уточнили пол и возраст стрелка.

Ранее в Германии возле начальной школы произошла стрельба, два человека получили тяжелые ранения.

До этого в Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93.

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Глеб Бажуткин
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