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19:49, 27 марта 2023Ценности

Селена Гомес опубликовала архивное фото в бикини и восхитила фанатов

Певица Селена Гомес показала архивное фото в бикини и с выкрашенными в блонд волосами

Фото: Dave Bedrosian / Imago / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Селена Гомес показала архивное фото в откровенном образе на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) и восхитила фанатов.

30-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в бикини фиолетового-розового цвета, оформленном завязками за животе и бедрах. Также на размещенном кадре видно, что волосы исполнительницы выкрашены в блонд. «Лето приближается! Столько всего интересного впереди!» — подписала звезда пост, который набрал 17 миллионов лайков.

Поклонники восхитились фигурой Гомес, о чем принялись писать в комментариях. «Мне нравится, что ты продвигаешь в мир моду на настоящее женское тело», «Ты прекрасна снаружи и внутри», «Наверное, Джастин сейчас где-то плачет», «Наша королева!», «Невероятная девушка!» — высказывались они.

Ранее Селена Гомес продемонстрировала внешность без макияжа. Знаменитость разместила фото, на котором она позирует перед камерой в черной майке с глубоким декольте. Видно, что на время съемки исполнительница решила отказаться от косметики, распустив при этом волосы. Также на лице артистки заметны небольшие покраснения и воспаления на подбородке и левой щеке.

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Мария Винар
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