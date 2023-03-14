Селена Гомес показала лицо без макияжа на фото в майке с глубоким декольте

Певица Селена Гомес показала внешность без макияжа и порадовала фанатов

Американская певица и актриса Селена Гомес показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

30-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует перед камерой в черной майке с глубоким декольте. Видно, что на время съемки исполнительница решила отказаться от косметики, распустив при этом волосы. Также на лице артистки заметны небольшие покраснения и воспаления на подбородке и левой щеке.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Без фильтра и макияжа — это естественная красота», «Настоящая красота ослепляет», «Ты такая красивая!», «Великолепный кадр», «Вот она — природная красота», — высказывались они.

В январе Селена Гомес посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус» и вызвала споры в сети. Знаменитость появилась на красной дорожке в черном платье длины макси, оформленном глубоким декольте и фиолетовыми рукавами-фонариками. Ее наряд дополняли открытые босоножки на шпильке и длинные серебряные серьги. Фанаты не оценили образ певицы, отметив, что она набрала несколько лишних килограммов.