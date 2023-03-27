Российская модель Ирина Шейк показала тело в откровенном бикини

Российская модель Ирина Шейк показала тело в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась серией фото с отдыха. На некоторых снимках она запечатлела себя в бикини черного цвета, низ которого оформлен двойными завязками на бедрах. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Фото: @irinashayk

Поклонники восхитились фигурой модели, о чем принялись писать в комментариях под постом, который к этому моменту набрал 610 тысяч лайков. «Почему ты такая идеальная?», «На тебя можно смотреть вечно», «Ирина, вы как всегда шикарны!», «Красотка!», «Огнище!» — высказывались они.

Ранее подписчики обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на новых фото. Так, манекенщица разместила серию снимков с прошедших Недель моды. На них она запечатлена в длинном кожаном жакете, джинсах-оверсайз, шубе, облегающем платье с асимметричным вырезом, а также шортах и колготках в сетку. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости, отметив, что на кадрах она выглядит очень грустной и уставшей.