Фанаты обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на новых фото

Фанаты обеспокоились здоровьем модели Ирины Шейк из-за уставшего лица на новых фото

Фанаты обеспокоились здоровьем российской манекенщицы Ирины Шейк из-за одной детали на новых фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила серию снимков с прошедших Недель моды. На них она запечатлена в длинном кожаном жакете, джинсах-оверсайз, шубе, облегающем платье с асимметричным вырезом, а также шортах и колготках в сетку.

Однако поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости, отметив, что на кадрах она выглядит очень грустной и уставшей. «Ира в последние годы такая грустная», «На лицо психиатрическое отделение — человек никогда не улыбается», «Отдохнуть нужно или вообще завязывать с работой. Изможденный вид», «Она улыбается только тогда, когда на нее никто не смотрит», «Улыбнись, пожалуйста», — писали они.

Ранее Ирина Шейк показала внешность без макияжа на новом фото. Манекенщица разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя топлес в кабинете косметолога. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы при этом собраны в небрежный пучок.