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14:38, 9 марта 2023Ценности

Ирина Шейк показала лицо без макияжа

Российская модель Ирина Шейк показала внешность без макияжа на фото топлес

Фото: @irinashayk

Российская модель Ирина Шейк показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя топлес в кабинете косметолога. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы при этом собраны в небрежный пучок.

«Когда твое изможденное лицо нуждается в уходе», — подписала знаменитость кадр.

В феврале Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании бренда Marella. Звезда позировала в различных локациях в нескольких откровенных нарядах упомянутой марки. Так, на одном из фото манекенщица запечатлена в желтом пиджаке на голое тело и брюках того же цвета, а на другом — в белом блейзере, также отказавшись от нижнего белья

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Карина Черных
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