Ирина Шейк показала лицо без макияжа

Российская модель Ирина Шейк показала внешность без макияжа на фото топлес

Российская модель Ирина Шейк показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя топлес в кабинете косметолога. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы при этом собраны в небрежный пучок.

«Когда твое изможденное лицо нуждается в уходе», — подписала знаменитость кадр.

В феврале Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании бренда Marella. Звезда позировала в различных локациях в нескольких откровенных нарядах упомянутой марки. Так, на одном из фото манекенщица запечатлена в желтом пиджаке на голое тело и брюках того же цвета, а на другом — в белом блейзере, также отказавшись от нижнего белья