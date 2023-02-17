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12:01, 17 февраля 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в рекламе в пиджаке на голое тело

Российская модель Ирина Шейк снялась в пиджаке на голое тело в рекламе марки Marella

Фото: Pierre-Ange Carlotti / Marella

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной камапнии бренда Marella. Соответствующие снимки публикует портал Fashion Gone Rogue.

Знаменитость позировала в различных локациях в нескольких откровенных нарядах упомянутой марки. Так, на одном из фото манекенщица запечатлена в желтом пиджаке на голое тело и брюках того же цвета, а на другом — в белом блейзере, также отказавшись от нижнего белья. Вдобавок Шейк сняли в атласном мини-платье и корсетном топе-бандо в сочетании с курткой.

При этом волосы модели были распущены, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. Стилисты решили отказаться от аксессуаров, однако в руках Шейк держала белую сумку ретейлера. Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти, который неоднократно сотрудничал с изданиями Purple, Dust, Dazed & Confused, 032c, а также с брендами Jacquemus, Proenza Schouler и Vetements.

В декабре 2022 года Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в дешевой одежде из ассортимента шведского бренда H&M. Знаменитость появилась на публике в блестящем платье длины макси черного цвета, покрытом пайетками, с баской, глубоким декольте и разрезом на ноге, за 140 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей).

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Майя Пономаренко
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