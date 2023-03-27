В Запорожской области нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»

В Запорожской области полицейские нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»

В Запорожской области сотрудники полиции нашли более 500 патронов и снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители обнаружили в окрестностях села Бурчак два артиллерийских снаряда с взрывателями, реактивный снаряд от РСЗО «Град», а также 266 патрона калибра 5,45 и 7,62 мм. Еще около 350 патронов и десять дымовых шашек были спрятаны в заброшенном доме. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Мелитополе, в результате чего пострадал полицейский.