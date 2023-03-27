Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:11, 28 марта 2023Силовые структуры

В Запорожской области нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»

В Запорожской области полицейские нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Запорожской области сотрудники полиции нашли более 500 патронов и снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители обнаружили в окрестностях села Бурчак два артиллерийских снаряда с взрывателями, реактивный снаряд от РСЗО «Град», а также 266 патрона калибра 5,45 и 7,62 мм. Еще около 350 патронов и десять дымовых шашек были спрятаны в заброшенном доме. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Мелитополе, в результате чего пострадал полицейский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»
В России увеличились запасы непроданного жилья
Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской по делу о фейках про ВС РФ
В Запорожской области нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»
Вероятность отказа ВСУ от использования снарядов с обедненным ураном оценили
Известный российский ресторатор с женой погибли в лобовом столкновении с фурой
Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры
Четверо подельников сожгли 71-летнего сторожа-пенсионера вместе со складом
Россиянам назвали вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов
Популярная курортная страна Азии одобрила продление безвиза для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.