Началось расследование взрыва в Мелитополе с пострадавшим полицейским

СКР возбудил дело из-за взрыва СВУ в Мелитополе, в котором пострадал полицейский

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе

Начало событий в новости Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за пострадавшего полицейского в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статьям о посягательстве на жизнь представителя власти и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным следствия, 23 марта по улице Крупской на работу шел заместитель начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. На его пути было заложено самодельное взрывное устройство, когда он проходил мимо него, оно сработало. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями. Он находится в стабильном состоянии.

Следователи провели осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев, назначены судебные экспертизы.

Ранее 23 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее в городе терактом и попыткой украинской стороны дестабилизировать обстановку. По его словам, это элемент запугивания.