Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 23 марта 2023Силовые структуры

Началось расследование взрыва в Мелитополе с пострадавшим полицейским

СКР возбудил дело из-за взрыва СВУ в Мелитополе, в котором пострадал полицейский
Начало событий в новости Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за пострадавшего полицейского в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статьям о посягательстве на жизнь представителя власти и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным следствия, 23 марта по улице Крупской на работу шел заместитель начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. На его пути было заложено самодельное взрывное устройство, когда он проходил мимо него, оно сработало. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями. Он находится в стабильном состоянии.

Следователи провели осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев, назначены судебные экспертизы.

Ранее 23 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее в городе терактом и попыткой украинской стороны дестабилизировать обстановку. По его словам, это элемент запугивания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Мишустин высказался об отмене ЕГЭ
В ЕС понадеялись на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому
Мишустин напомнил о дополнительной индексации социальных пенсий
Известный промоутер назвал причины срыва тура украинской певицы Повалий в России
Раскрыты подробности изнасилования четвероклассника из Новой Москвы
Любителей шашлыка предупредили о смертельной болезни
В Москве тело пенсионерки шесть лет пролежало в закрытой квартире
Финляндия отпустила задержанное в порту судно с удобрениями из России
Мишустин пообещал рассмотреть предложение Володина о запрете вейпов
Раскрыта мошенническая схема с продажей военной амуниции в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.