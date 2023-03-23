Началось расследование взрыва в Мелитополе с пострадавшим полицейским
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за пострадавшего полицейского в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование ведется по статьям о посягательстве на жизнь представителя власти и незаконном обороте взрывчатых веществ.
По данным следствия, 23 марта по улице Крупской на работу шел заместитель начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. На его пути было заложено самодельное взрывное устройство, когда он проходил мимо него, оно сработало. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями. Он находится в стабильном состоянии.
Следователи провели осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев, назначены судебные экспертизы.
Ранее 23 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее в городе терактом и попыткой украинской стороны дестабилизировать обстановку. По его словам, это элемент запугивания.