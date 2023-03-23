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09:12, 23 марта 2023Бывший СССР

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом и попыткой Украины дестабилизировать обстановку

Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал взрыв в Мелитополе Запорожской области терактом и попыткой украинской стороны дестабилизировать обстановку. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Взрыв СВУ (самодельного взрывного устройства — прим. «Ленты.ру») в Мелитополе сегодня утром — элемент запугивания», — сказал Рогов. Он отметил, что взрыв произошел недалеко от пожарной части.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал сотрудник полиции, которого госпитализировали с травмами различной степени тяжести, уточнил Рогов. Как он утверждает, правоохранители и представители экстренных служб работают на месте случившегося. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

О взрыве в Мелитополе сообщила администрация города утром 23 марта. «Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва», — заявили власти. Как отмечается, самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской.

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Кристина Есикова
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