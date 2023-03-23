В Мелитополе произошел взрыв

Власти Мелитополя в Запорожской области сообщили, что в городе произошел взрыв

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

«Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва», — сказано в сообщении. Также власти призвали жителей города сохранять спокойствие.

В администрации Мелитополя добавили, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) на улице Крупской. Согласно предварительной информации, в результате нет пострадавших и разрушений. Кроме того, на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

22 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Как он утверждает, их звуки раздавались на протяжении получаса. В частности, взрывы были слышны в районе острова Хортица.

