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13:46, 22 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье прозвучала серия взрывов

Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов

Фото: Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, звуки взрывов раздавались на протяжении получаса. В частности, они были слышны в районе острова Хортица.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ готовят несколько ударов на линии фронта в Запорожской области. При этом он подчеркнул, что некоторые из них являются отвлекающими.

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Алевтина Запольская
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