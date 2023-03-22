В Запорожье прозвучала серия взрывов

Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, звуки взрывов раздавались на протяжении получаса. В частности, они были слышны в районе острова Хортица.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ готовят несколько ударов на линии фронта в Запорожской области. При этом он подчеркнул, что некоторые из них являются отвлекающими.