Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе

Рогов заявил о стабильном состоянии полицейского, пострадавшего при взрыве в Мелитополе

Полицейский, который пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе Запорожской области, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Состояние полицейского, пострадавшего сегодня утром в Мелитополе в результате теракта, стабильное. Он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги», — заявил он. Рогов отметил, что сотруднику полиции оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» назвал произошедшее в городе терактом и попыткой украинской стороны дестабилизировать обстановку. По его словам, это элемент запугивания. Рогов уточнил, что полицейские и представители экстренных служб работают на месте взрыва. Как он утверждает, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утром 23 марта стало известно о взрыве в Мелитополе. «Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва», — заявили в администрации города. Сообщалось, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство.