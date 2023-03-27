Шестилетняя девочка упала со скалы в российском регионе

В Бурятии шестилетняя девочка сорвалась с семиметровой скалы

В Бурятии шестилетняя девочка сорвалась со скалы и выжила. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает «Байкал-Daily».

Инцидент произошел вечером 25 марта. Во время прогулки с сестрой и собакой по окраине Закаменска ребенок упал с высоты около семи метров и получил многочисленные травмы головы. Родители в это время наблюдали за детьми из окна. «В какой-то момент потеряли их из вида. Пошел искать. Прямо за домом есть скалистая местность. Минут через пять супруге позвонила скорая, рассказали о случившемся», — поделился отец пострадавшей.

Скорую помощь вызвала соседка, которая услышала детские крики. Бортом санавиации девочку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

В настоящее время россиянка пришла в себя, ее перевели в обычную палату из отделения реанимации, где она находилась почти сутки. За ее состоянием продолжают наблюдать нейрохирурги.

В сентябре 2022 года российская школьница погибла, сорвавшись со скалы во время похода по Аракульскому Шихану в Челябинской области.