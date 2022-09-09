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Российская школьница сорвалась со скалы во время похода

74.ru: 14-летняя школьница сорвалась со скалы во время похода в Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области / Сетевое издание «74.ру»

Российская школьница погибла, сорвавшись со скалы во время похода по Аракульскому Шихану в Челябинской области. Об этом пишет портал 74.ru.

В результате падения с 50-метровой высоты 14-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы. «Ведется расследование обстоятельств произошедшей трагедии», — заявила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. Представитель ведомства также рассказала, что тело девочки было транспортировано с горного массива и передано сотрудникам полиции при помощи спинального щита.

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Также отмечается, что в походе по Аракульскому шихану принимали участие 45 школьников из Кыштыма. Детей сопровождали два преподавателя. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева уведомила, что местная прокуратура проверит исполнение педагогами требований законодательства по охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения их безопасности в образовательном процессе.

Ранее в сентябре сообщалось, что десять туристов из семи регионов России и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае. На высоте примерно 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.

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Фариза Бацазова
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