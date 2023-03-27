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14:10, 27 марта 2023Силовые структуры

Следователи начали проверку из-за гибели студентки медвуза в Москве

В Москве СК начал проверку из-за гибели студентки медвуза после приема иммунного препарата

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Москве следователи начали проверку после гибели студентки медицинского вуза, которая вместе с молодым человеком принимала иммуностимулирующий препарат. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Девушка попала в реанимацию токсикологического отделения одной из московских больниц 14 марта. Несмотря на усилия врачей, 25 марта она скончалась.

Как стало известно ранее, студентка пятого курса Сеченовского университета умерла после приема препарата для повышения иммунитета, который она купила без назначения врача.

«Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования», — добавила Иванова.

Назначен ряд экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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