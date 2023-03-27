В Москве студентка медвуза умерла после приема иммунного препарата

SHOT: в Москве студентка медвуза умерла после приема препарата для повышения иммунитета

В Москве студентка пятого курса Сеченовского университета умерла после приема препарата для повышения иммунитета, который она купила без назначения врача. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, студентку медвуза доставили в реанимацию института Склифосовского, врачи поставили ей диагноз «отравление медицинскими препаратами». Медики не смогли спасти россиянку.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, мог ли иммунный препарат стать причиной смерти девушки, а также какую дозу лекарства она употребила. Известно, что препарат, который принимала девушка, некоторые используют с целью омоложения, хотя это небезопасно.

Ранее в Иркутске младенец умер после приема таблетки, которую назначил врач детской поликлиники. За несколько дней до гибели мать дала ребенку половину таблетки успокоительного, выписанного врачом. После приема лекарства состояние младенца ухудшилось, родители вызвали скорую помощь.